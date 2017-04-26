блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Выбраны лучшие фото с собаками

Выбраны лучшие фото с собаками

Конкурс «Я и моя собака» завершился. Из 91 фото портальцы выбрали три, по их мнению, лучшие.

Первое место завоевало милое и нежное фото ole4ka22.

Второе место портальцы отдали забавному кадру KolxozNik.

Ну, а на третьем месте SSyhka со своим спаниелем.

Авторы лучших фото получают призы
от интернет-магазина товаров
для животных Барбосу.ру!

Обладатель 1 места получит 2000 руб. бонусов на свой личный счёт в интернет-магазине. За второе и третье места — 1000 руб. и 500 руб. соответственно.

Потратить бонусы можно будет при покупках зоотоваров, оплачивая ими до 50% стоимости суммы покупки. Счёт с бонусами накопительный, и расходовать их можно будет как за одну покупку, так и за несколько.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 17:37 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Объявляем конкурс селфи
Объявляем конкурс селфи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика