Выбраны лучшие фото с собаками

Конкурс «Я и моя собака» завершился. Из 91 фото портальцы выбрали три, по их мнению, лучшие.

Первое место завоевало милое и нежное фото ole4ka22.

Второе место портальцы отдали забавному кадру KolxozNik.

Ну, а на третьем месте SSyhka со своим спаниелем.

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