Объявляем конкурс селфи

Наверно каждый, у кого есть гаджет с фотокамерой, сделал хотя бы одно фото себя любимого. Ведь так хочется запечатлеть себя в интересном месте, в смешной ситуации или вместе с дорогими людьми, и для этого не обязательно просить случайных прохожих «нажать на кнопочку».

Выкладывайте свои любимые селфи в наш фотоконкурс «Мастер селфи»!

Загружайте свои фото сюда.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции.

Приём фотографий продлится с 25 апреля по 26 мая.

Голосование продлится до 05 июня.