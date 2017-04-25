Объявляем конкурс селфи
Наверно каждый, у кого есть гаджет с фотокамерой, сделал хотя бы одно фото себя любимого. Ведь так хочется запечатлеть себя в интересном месте, в смешной ситуации или вместе с дорогими людьми, и для этого не обязательно просить случайных прохожих «нажать на кнопочку».
Выкладывайте свои любимые селфи в наш фотоконкурс «Мастер селфи»!
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции.
Приём фотографий продлится с 25 апреля по 26 мая.
Голосование продлится до 05 июня.