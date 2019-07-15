Победители конкурса «Грибное счастье»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Грибное счастье».

Первое место получают снимки от fojazz и падре Розарио©. Портальцы отдали им по 43 голоса.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

38 голосов и второе место получило фото от пользователя Юрий Кишко.

На третьем месте кадр от пользователя katya83. Портальцы отдали ему 35 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!