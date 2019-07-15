Победители конкурса «Грибное счастье»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Грибное счастье».
Первое место получают снимки от fojazz и падре Розарио©. Портальцы отдали им по 43 голоса.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
38 голосов и второе место получило фото от пользователя Юрий Кишко.
На третьем месте кадр от пользователя katya83. Портальцы отдали ему 35 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!