Участвуйте в фотоконкурсе «Мистер лето»

Принимаем фотографии на конкурс «Мистер лето».

За летние фотографии девушек мы уже голосовали в нескольких конкурсах. Пора и мужчинам делиться своими кадрами, сделанными на фоне летних пейзажей. В конкурсе принимаются летние фото с любыми сюжетами, в которых главные герои — мужчины, мальчики, дедушки.