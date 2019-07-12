Делитесь своими кадрами с прогулки на велосипеде

Принимаем фотографии на конкурс «Велосезон».

Когда как не летом кататься на велосипеде? Тепло, светит солнышко, все вокруг цветет. А еще — это драйв, спорт и положительные эмоции. Выкладывайте свои кадры сделанные во время одной (или не одной) из таких велосипедных прогулок.