Делитесь своими кадрами с прогулки на велосипеде
Принимаем фотографии на конкурс «Велосезон».
Когда как не летом кататься на велосипеде? Тепло, светит солнышко, все вокруг цветет. А еще — это драйв, спорт и положительные эмоции. Выкладывайте свои кадры сделанные во время одной (или не одной) из таких велосипедных прогулок.
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: кружку ИЛИ футболку, на выбор!
Приём фотографий продлится с 12 июля по 2 августа
Голосование продлится до 12 августа.