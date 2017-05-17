Выиграй мультипекарь от торгового центра SELGROS
Myslo и торговый центр SELGROS Cash&Carry, который скоро откроется в Туле, объявляют фотоконкурс «Детские улыбки с SELGROS».
Выкладывайте в фотоальбом весёлые и счастливые фото своих детей.
В кадре ОБЯЗАТЕЛЬНО должно присутствовать название SELGROS или «Зельгрос», выполненное в любой форме: собранное из детского конструктора, написанное на табличке или листе бумаги, выложенное из чего-то вкусного, как украшение любого блюда. Одним словом, название магазина может быть сделано любым способом на любой поверхности - главное, чтобы оно было на фото вместе с солнечной улыбкой малыша.
Придумывайте интересные идеи, проявляйте фантазию! Станьте автором самого интересного фото!
Представители SELGROS сами выберут одного победителя, а счастливчиков, которым достанется второе и третье место определят голосованием пользователи портала.
Все три победителя получат приз -
мультипекарь Redmond RMB-M611.
Вручение призов состоится в июне в ТЦ SELGROS.
SELGROS Cash&Carry — это международная сеть торговых центров с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров по выгодным оптовым ценам, как для обычных покупателей, так и для предпринимателей.
Туляки смогут оценить богатый выбор товаров: около 40 000 наименований продовольственного и непродовольственного ассортимента.
Торговый центр SELGROS Cash&Carry
откроется в Туле 25 мая по адресу ул. Октябрьская, 215.
Участвуйте в фотоконкурсе и получите шанс выиграть отличные призы!
Загружайте свои фото сюда.
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Приём фотографий продлится с 17 мая по 25 мая.
Голосование продлится с 26 мая по 02 июня.