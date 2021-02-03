Завершился фотоконкурс «Идеальный подарок»
Завершился фотоконкурс «Идеальный подарок». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от White_dog. Пользователи отдали за него 18 голосов.
White_dog получает термокружку для долгих прогулок на свежем воздухе.
Второе место (и третье место тоже) и 17 и 15 голосов получает фото от пользователя sementsova05.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!