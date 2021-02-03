Запускаем новый фотоконкурс «Самый лучший мужчина»
Мы запускаем новый фотоконкурс «Самый лучший мужчина». Делитесь фотографиями, на которых изображены настоящие мужчины, которыми вы гордитесь — любящие отцы, бравые военные, прекрасные атлеты, крутые бизнесмены, отважные герои и просто своих любимых мужчин.
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз - электронный дартс.
Приём фотографий продлится с 3 февраля по 24 февраля.
Голосование продлится до 3 марта.