Мы запускаем новый фотоконкурс «Самый лучший мужчина». Делитесь фотографиями, на которых изображены настоящие мужчины, которыми вы гордитесь — любящие отцы, бравые военные, прекрасные атлеты, крутые бизнесмены, отважные герои и просто своих любимых мужчин.

Загружайте ваши фото сюда. Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин. Победитель фотоконкурса получит приз - электронный дартс. Приём фотографий продлится с 3 февраля по 24 февраля.

Голосование продлится до 3 марта.