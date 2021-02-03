Завершился фотоконкурс «Новогоднее настроение 2021». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Лёля Лори. Пользователи отдали за него 19 голосов.

Лёля Лори получает термокружку для долгих прогулок на свежем воздухе.

Второе место и 18 голосов получает фото от пользователя liska1979.

Третье место досталось снимку от LediOven (свекровь,мама). Портальцы отдали за него 17 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!