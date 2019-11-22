Объявляем победителей фотоконкурса «На спорте»

Завершился наш фотоконкурс «На спорте». Время огласить результаты.

Первое место получило фото от пользователя SHISHNIK. Портальцы отдали кадру 36 голосов.

SHISHNIK получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!

Второе место и 34 голоса достается кадру от GalinaGala.

Третье место с небольшим отрывом получает VKup. За этот снимок отдали 33 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!