Объявляем победителей фотоконкурса «На спорте»
Завершился наш фотоконкурс «На спорте». Время огласить результаты.
Первое место получило фото от пользователя SHISHNIK. Портальцы отдали кадру 36 голосов.
SHISHNIK получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!
Второе место и 34 голоса достается кадру от GalinaGala.
Третье место с небольшим отрывом получает VKup. За этот снимок отдали 33 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!