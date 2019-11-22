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Объявляем победителей фотоконкурса «На спорте»

Объявляем победителей фотоконкурса «На спорте»

Завершился наш фотоконкурс «На спорте». Время огласить результаты.

Первое место получило фото от пользователя SHISHNIK. Портальцы отдали кадру 36 голосов.

SHISHNIK получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!

Второе место и 34 голоса достается кадру от GalinaGala.

Третье место с небольшим отрывом получает VKup. За этот снимок отдали 33 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 13:37 0

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Победители фотоконкурса кадров с кофе
Победители фотоконкурса кадров с кофе
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