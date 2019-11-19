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Делитесь кадрами с обитателями аквариумов и выигрывайте билеты в кино!

Делитесь кадрами с обитателями аквариумов и выигрывайте билеты в кино!

Принимаем фотографии в конкурс «Аквариумная жизнь». Выкладывайте на этот конкурс кадры с обитателями аквариумов любого размера — от комнатных, до океанариумов.

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года.

Приём фотографий продлится с 19 ноября по 9 декабря
Голосование продлится до 20 декабря.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 16:15 +1

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Участвуйте в фотоконкурсе милых котиков
Участвуйте в фотоконкурсе милых котиков
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