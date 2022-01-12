Завершаем фотоконкурс «Любимые новогодние фильмы»

Завершился фотоконкурс «Любимые новогодние фильмы». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от modern956. Пользователи отдали за него 21 голос.

modern956 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 8 голосов получает фото от пользователя Natali_tula.

Третье место досталось снимкам от пользователей: Natali_tula и sementsova05. Портальцы отдали за них 6 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!