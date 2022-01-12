Завершаем фотоконкурс «Любимые новогодние фильмы»
Завершился фотоконкурс «Любимые новогодние фильмы». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от modern956. Пользователи отдали за него 21 голос.
modern956 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 8 голосов получает фото от пользователя Natali_tula.
Третье место досталось снимкам от пользователей: Natali_tula и sementsova05. Портальцы отдали за них 6 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!