Начинаем новогодний фотоконкурс «Праздничные угощения»
Нарядная елка, подарки, «Голубой огонек» по телевизору и стол, полный всевозможных блюд – то, что мы ждем от Нового года. Поэтому мы запускаем фотоконкурс «Праздничные угощения». Делитесь фотографиями, на которых изображен новогодний стол с вашими любимыми и традиционными праздничными блюдами.
P.S. Мы очень просим не выкладывать фотографии, на которых есть алкогольные напитки. Во-первых, мы абсолютно уверены, что чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. А во-вторых, нам придется удалить такие фотографии из-за требований Роскомнадзора.
Загружайте свои фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
- Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз – термос из Decathlon, который согреет в долгих прогулках и пригодится в хозяйстве.
Приём фотографий продлится с 22 декабря по 10 января 2022 года.
Голосование продлится до 22 января.