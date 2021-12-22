блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Начинаем новогодний фотоконкурс «Праздничные угощения»

Начинаем новогодний фотоконкурс «Праздничные угощения»

Нарядная елка, подарки, «Голубой огонек» по телевизору и стол, полный всевозможных блюд – то, что мы ждем от Нового года. Поэтому мы запускаем фотоконкурс «Праздничные угощения». Делитесь фотографиями, на которых изображен новогодний стол с вашими любимыми и традиционными праздничными блюдами.

P.S. Мы очень просим не выкладывать фотографии, на которых есть алкогольные напитки. Во-первых, мы абсолютно уверены, что чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. А во-вторых, нам придется удалить такие фотографии из-за требований Роскомнадзора.

Загружайте свои фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

 
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз – термос из Decathlon, который согреет в долгих прогулках и пригодится в хозяйстве.

Приём фотографий продлится с 22 декабря по 10 января 2022 года.
Голосование продлится до 22 января.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 12:00 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Запускаем специальный фотоконкурс «Лучшая новогодняя ёлка»
Запускаем специальный фотоконкурс «Лучшая новогодняя ёлка»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.