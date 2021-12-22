Начинаем новогодний фотоконкурс «Праздничные угощения»

Нарядная елка, подарки, «Голубой огонек» по телевизору и стол, полный всевозможных блюд – то, что мы ждем от Нового года. Поэтому мы запускаем фотоконкурс «Праздничные угощения». Делитесь фотографиями, на которых изображен новогодний стол с вашими любимыми и традиционными праздничными блюдами.

P.S. Мы очень просим не выкладывать фотографии, на которых есть алкогольные напитки. Во-первых, мы абсолютно уверены, что чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. А во-вторых, нам придется удалить такие фотографии из-за требований Роскомнадзора.