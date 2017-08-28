Выбраны победители фотоконкурса «Отдыхаем с огоньком»
Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «Отдыхаем с огоньком».
Всего 68 фото участвовали в борьбе.
Первое место и 59 голосов получило фото буквально иллюстрирующее «отдых с огоньком» от DiezeL.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе и третье места разделили LeoQueen и Ягуська. Им портальцы отдали по 48 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!