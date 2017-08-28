Выбраны победители фотоконкурса «Отдыхаем с огоньком»

Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «Отдыхаем с огоньком».

Всего 68 фото участвовали в борьбе.

Первое место и 59 голосов получило фото буквально иллюстрирующее «отдых с огоньком» от DiezeL.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе и третье места разделили LeoQueen и Ягуська. Им портальцы отдали по 48 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!

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в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!