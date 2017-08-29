Приглашаем рыжих в фотоконкурс

Сегодня мы запускаем фотоконкурс «Я — рыжий!».

Давайте добавим к дождливым и холодным дням тепла, улыбок и солнца!

Вам посчастливилось родиться рыжим? Поделитесь своим фото с нами! А может ваши дети - счастливчики с солнечным цветом волос, или есть рыжие друзья, готовые поделиться своими фото для нашего конкурса?