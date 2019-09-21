Победители конкурса «Первая ложка»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Первая ложка».

Первое место досталось кадру от Stejs – он набрал 25 голосов пользователей.

Победитель получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!

На втором месте – снимок от VdV66, за него проголосовали 24 портальца.

Третье место достаётся фотографии от Makl – она собрала 22 плюса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!