Победители конкурса «Первая ложка»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Первая ложка».
Первое место досталось кадру от Stejs – он набрал 25 голосов пользователей.
Победитель получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!
На втором месте – снимок от VdV66, за него проголосовали 24 портальца.
Третье место достаётся фотографии от Makl – она собрала 22 плюса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!