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Победители конкурса «Ковровая ностальгия, или Его величество ковёр»

Победители конкурса «Ковровая ностальгия, или Его величество ковёр»

Завершено голосование в нашем немного ностальгическом (а для кого-то и нет!) фотоконкурсе «Ковровая ностальгия, или Его величество ковёр».

Безоговорочную победу в нем одержал Mr.Nobody с залайканным аж 49 раз шедевром «…где мои 28 лет…». В этой фотографии прекрасно все! И ковер, и ракурс, и, конечно, сам Mr.Nobody. Поздравляем!

За победу мы дарим футболку (не Manowar) или кружку, на ваш выбор.

Второе место досталось LediOven с полотном «На фоне ковра». 34 лайка — это вам не шутки.

Третье место — 33 лайка — достается очаровательному пупсу sementsova05 за ее первое фото на фоне Его Ворсейшества.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 08:57 +13

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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