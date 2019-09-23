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Лучшие фото в конкурсе «Дачная жизнь» найдены!

Лучшие фото в конкурсе «Дачная жизнь» найдены!

На портале Myslo завершено голосование в фотоконкурсе «Дачная жизнь». С вашей помощью, дорогие участники и все голосовавшие за них, нам удалось продлить лето! Теперь в нашей ленте — ваш урожай и лучшие моменты дачного сезона-2019.

Победителем конкурса стала Tatyana с фотографией «Грибочки». Фото набрало 52 лайка. Победа!

 

На втором месте — набравший 49 лайков котошедевр от ЛёляЛори.

 

Третье место — дачные нырки от За державу обидно.

 

Победитель фотоконкурса получает приз от редакции: пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года. Tatyana, ваш приз ждет вас в редакции!

За второе и третье место — традиционные бейджи в профиль. Всем добра!

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Автор: Администрация Myslo
вчера, в 13:14 +1

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