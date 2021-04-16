Начинаем новый фотоконкурс «Блаженный сон»

Принимаем фотографии на конкурс «Блаженный сон».

Наверняка вы хоть раз засыпали буквально на ходу, а уж борьбу с выбиранием из теплой постели ведет почти каждый взрослый человек. Выкладывайте забавные и трогательные фото спящих людей и животных, взрослых и малышей.

Возможно, именно ваше фото победит в голосовании!