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Подводим итоги фотоконкурса «Дым и зеркала»

Подводим итоги фотоконкурса «Дым и зеркала»

Завершился фотоконкурс «Дым и зеркала». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от kooostik. Пользователи отдали за него 24 голоса.

kooostik получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 22 голоса получает фото от пользователя NEOPRен.

Третье место досталось снимку от пользователя: norg. Портальцы отдали за него 21 голос.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 09:00 +3

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