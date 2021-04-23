Подводим итоги фотоконкурса «Дым и зеркала»
Завершился фотоконкурс «Дым и зеркала». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от kooostik. Пользователи отдали за него 24 голоса.
kooostik получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 22 голоса получает фото от пользователя NEOPRен.
Третье место досталось снимку от пользователя: norg. Портальцы отдали за него 21 голос.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!