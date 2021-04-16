Запускаем новый фотоконкурс «Вверх тормашками»

Myslo запускает новый фотоконкурс «Вверх тормашками». К участию принимаются фотографии, на которых изображены предметы, люди или животные, но вверх ногами. Выкладывайте свои фотографии. Давайте попробуем посмотреть на мир с новой стороны.

Возможно, именно ваше фото победит в голосовании!