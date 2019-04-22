Участвуйте в фотоконкурсе «Люблю тебя!»

Принимаем фотографии на конкурс «Люблю тебя!».

В этом конкурсе у каждого участника есть возможность поделиться своей любовью, и сказать дорогим людям тёплые слова.

Выкладывайте кадры с людьми, которых вы любите, и пишите в комментариях свои признания!