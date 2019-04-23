Итоги фотоконкурса «Капли»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Капли».
Первое место завоевало фото от Ивана Зиновьева, оно набрало 55 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 35 голосов получило сразу два фото от svmedv и dk1974.
Ну а третье место и 32 голоса получило фото от MarinaZaitceva.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!