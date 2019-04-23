Итоги фотоконкурса «Капли»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Капли».

Первое место завоевало фото от Ивана Зиновьева, оно набрало 55 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 35 голосов получило сразу два фото от svmedv и dk1974.

Ну а третье место и 32 голоса получило фото от MarinaZaitceva. За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!