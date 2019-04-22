Итоги конкурса «Уличный кадр»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Уличный кадр».
Первое место завоевало сразу два фото от Юрия Кишко и Рубцова Сергея, они набрали по 55 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе и третье место по количеству плюсов заняли кадры от ЛёляЛори.
Они получили 47 и 44 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!