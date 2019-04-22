Итоги конкурса «Уличный кадр»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Уличный кадр».

Первое место завоевало сразу два фото от Юрия Кишко и Рубцова Сергея, они набрали по 55 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе и третье место по количеству плюсов заняли кадры от ЛёляЛори.

Они получили 47 и 44 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!