Выбран лучший велосипедист
Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «На велике».
Из 43 участвующих кадров портальцы выбрали голосованием три лучших.
Первое место и 59 голосов получило фото от Скептик.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 42 голоса пользователи портала отдали Вжику.
Третье место и 36 голосов завоевал Розарио Агро©.
За второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!
Приходите в редакцию за подарками в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!