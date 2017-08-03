Выбран лучший велосипедист

Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «На велике».

Из 43 участвующих кадров портальцы выбрали голосованием три лучших.

Первое место и 59 голосов получило фото от Скептик.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 42 голоса пользователи портала отдали Вжику.

Третье место и 36 голосов завоевал Розарио Агро©.

За второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!