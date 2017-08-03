блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Выбран лучший велосипедист

Выбран лучший велосипедист

Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «На велике»
Из 43 участвующих кадров портальцы выбрали голосованием три лучших.

Первое место и 59 голосов получило фото от Скептик.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 42 голоса пользователи портала отдали Вжику.

Третье место и 36 голосов завоевал Розарио Агро©.

За второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 14:57 +8

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Завершился конкурс маленьких собачек
Завершился конкурс маленьких собачек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.