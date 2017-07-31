Завершился конкурс маленьких собачек
Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «Маленькая собачка».
Всего в конкурсе участвовало 61 фото хвостатых и ушастых умилительных питомцев.
Первое место и 47 голосов получила vika71ru.
Она выиграла футболку+кружку!
А за второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!
Второе место и 36 голосов завоевал забавный кадр от KolxozNikа.
Ну, а третье место и 24 голоса портальцы отдали ole4ka22.
Приходите в редакцию за подарками в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!