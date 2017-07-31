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Завершился конкурс маленьких собачек

Завершился конкурс маленьких собачек

Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «Маленькая собачка»
Всего в конкурсе участвовало 61 фото хвостатых и ушастых умилительных питомцев. 

Первое место и 47 голосов получила vika71ru.

Она выиграла футболку+кружку!

А за второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!

Второе место и 36 голосов завоевал забавный кадр от KolxozNikа.

Ну, а третье место и 24 голоса портальцы отдали ole4ka22
 

Приходите в редакцию за подарками в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 15:18 +5

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