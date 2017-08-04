Объявляем фотоконкурс «Мисс лето»

Начинаем приём фото на конкурс «Мисс лето». Принимаем к участию кадры прекрасных дам, пойманных в объектив летом на отдыхе, пляже, прогулке, на даче и в путешествии - в любой летней обстановке, под лучами солнца, а может и в дождь, которым нас щедро одарила природа этим летом.