Победители конкурса «Вершины мира»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Вершины мира».
Первое место получил кадр от Elle25, портальцы отдали ему 43 голоса.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место и 40 голосов получило фото от Розарио Агро©®™.
А третье место получают фотографии от Stejs и piyavkadobraya. Портальцы отдали им по 36 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!