Победители конкурса «Вершины мира»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Вершины мира».

Первое место получил кадр от Elle25, портальцы отдали ему 43 голоса.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место и 40 голосов получило фото от Розарио Агро©®™.

А третье место получают фотографии от Stejs и piyavkadobraya. Портальцы отдали им по 36 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!