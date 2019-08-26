Победители конкурса «В красном цвете»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «В красном цвете».
Первое место завоевал кадр от grafinya89. Портальцы отдали ему 35 голосов.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место и 34 голоса получило фото от Morrrkovka.
Третье место получает фото от пользователя ЛёляЛори. Портальцы отдали ему 31 голос.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!