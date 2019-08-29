Победители конкурса «Море и небо»
Завершилось голосование в самом масштабном фотоконкурсе «Море и небо». Впервые в голосовании участвовали 150 фото! И это после того как мы убрали лишние снимки всех, кто прислал более 3 кадров.
Первое место завоевал кадр от VdV66. Портальцы отдали ему 51 голос.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место и 43 голоса получило фото от KolxozNik.
На третьем месте оказались сразу два кадра от пользователей ЛёляЛори и VKup. Портальцы отдали им по 41 голосу.
Вот такой кадр от ЛёляЛори стал призером.
Вместе с ним разделил третье место вот этот снимок от VKup.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах! Тем более что у нас новые призы. В некоторых новых конкурсах можно будет выиграть билеты в кино!