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Победители конкурса «Море и небо»

Победители конкурса «Море и небо»

Завершилось голосование в самом масштабном фотоконкурсе «Море и небо». Впервые в голосовании участвовали 150 фото! И это после того как мы убрали лишние снимки всех, кто прислал более 3 кадров.

Первое место завоевал кадр от VdV66. Портальцы отдали ему 51 голос.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место и 43 голоса получило фото от KolxozNik.

На третьем месте оказались сразу два кадра от пользователей ЛёляЛори и VKup. Портальцы отдали им по 41 голосу.

Вот такой кадр от ЛёляЛори стал призером.

Вместе с ним разделил третье место вот этот снимок от VKup.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах! Тем более что у нас новые призы. В некоторых новых конкурсах можно будет выиграть билеты в кино!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 10:55 +3

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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