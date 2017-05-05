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Чья улыбка обворожительнее всех?

Чья улыбка обворожительнее всех?

Завершился фотоконкурс «Улыбка весны», и мы готовы назвать три самых обворожительных улыбки, которые понравились портальцам больше всего.

Победило очаровательное фото от LeoQueen, получившее 67 голосов.

 

На втором месте оказалась замечательная детская улыбка, которую представила на конкурс katucha. Фото получило 66 голосов.

 

Ну, а третье место завоевала красивая фотография бабушки black_cat.
За неё проголосовало 60 человек. 

Поздравляем победителей!
Дарим им бейджики в профиль.

Спасибо всем участникам конкурса. Участвуйте в наших новых фото-соревнованиях!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 16:42 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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