Участвуйте в конкурсе фото участников Великой Отечественной Войны
Ко Дню Победы объявляем фотоконкурс «Наши победители».
Давайте вспомним с благодарностью и теплом наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, отцов и матерей, которые воевали на фронте или трудились в тылу во время Великой Отечественной Войны.
На конкурс принимаются фото героев войны любого возраста, как раритетные довоенные и военные, так и сделанные уже в наши дни.
В каждой семье были, а может ещё и есть такие герои. Давайте вместе вспомним их!
Загружайте свои фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победители фотоконкурса получат бейджик в профиль.
Приём фотографий продлится с 5 мая по 6 июня.
Голосование продлится до 16 июня.