Участвуйте в конкурсе фото участников Великой Отечественной Войны

Ко Дню Победы объявляем фотоконкурс «Наши победители».

Давайте вспомним с благодарностью и теплом наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, отцов и матерей, которые воевали на фронте или трудились в тылу во время Великой Отечественной Войны.

На конкурс принимаются фото героев войны любого возраста, как раритетные довоенные и военные, так и сделанные уже в наши дни.

В каждой семье были, а может ещё и есть такие герои. Давайте вместе вспомним их!

Загружайте свои фото сюда.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победители фотоконкурса получат бейджик в профиль.

Приём фотографий продлится с 5 мая по 6 июня.

Голосование продлится до 16 июня.