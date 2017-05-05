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Участвуйте в конкурсе фото участников Великой Отечественной Войны

Участвуйте в конкурсе фото участников Великой Отечественной Войны

Ко Дню Победы объявляем фотоконкурс «Наши победители».

Давайте вспомним с благодарностью и теплом наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, отцов и матерей, которые воевали на фронте или трудились в тылу во время Великой Отечественной Войны. 

На конкурс принимаются фото героев войны любого возраста, как раритетные довоенные и военные, так и сделанные уже в наши дни. 

В каждой семье были, а может ещё и есть такие герои. Давайте вместе вспомним их!

Загружайте свои фото сюда.

правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победители фотоконкурса получат бейджик в профиль.

Приём фотографий продлится с 5 мая по 6 июня.
Голосование продлится до 16 июня.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 16:30 +1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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