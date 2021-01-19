Подводим итоги фотоконкурса «Белым-бело»

Завершился фотоконкурс «Белым-бело». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от stanky. Пользователи отдали за него 49 голосов.

stanky получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 27 голосов получает фото от пользователя stanky.

Третье место досталось снимкам сразу двум пользователям: modern956 и За державу обидно . Портальцы отдали за них по 25 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!