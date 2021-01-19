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Завершился фотоконкурс «Четко по линии»

Завершился фотоконкурс «Четко по линии»

Завершился фотоконкурс «Четко по линии». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от modern956Пользователи отдали за него 35 голосов.

modern956 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 33 голоса получает фото от пользователя mir.

Третье место досталось снимкам сразу двум пользователям: stanky и modern956. Портальцы отдали за них по 30 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
вчера, в 09:00 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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