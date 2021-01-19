Завершился фотоконкурс «Четко по линии». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от modern956. Пользователи отдали за него 35 голосов.

modern956 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 33 голоса получает фото от пользователя mir.

Третье место досталось снимкам сразу двум пользователям: stanky и modern956. Портальцы отдали за них по 30 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!