Завершился фотоконкурс «Мастера на все руки»
Завершился фотоконкурс «Мастера на все руки». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от zmeika. Пользователи отдали за него 33 голоса.
zmeika получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 30 голосов получает фото от пользователя modern956.
Третье место досталось снимку от пользователя: Rogdana. Портальцы отдали за него 28 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!