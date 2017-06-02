Участвуйте в фотоконкурсе «Лучший подарок»
Вспомните, какой самый лучший подарок вам дарили? А может у вас и фото осталось? Делитесь радостью - покажите всем, что привело вас в восторг и чем вас одарили родные и друзья.
Загружайте свои фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победители фотоконкурса получат приз от редакции!
Приём фотографий продлится с 02 июня по 04 июля.
Голосование продлится до 17 июля.