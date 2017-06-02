Участвуйте в фотоконкурсе «Лучший подарок»

Вспомните, какой самый лучший подарок вам дарили? А может у вас и фото осталось? Делитесь радостью - покажите всем, что привело вас в восторг и чем вас одарили родные и друзья.

Загружайте свои фото сюда.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победители фотоконкурса получат приз от редакции!

Приём фотографий продлится с 02 июня по 04 июля.

Голосование продлится до 17 июля.