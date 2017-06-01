блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Выбран лучший кадр из «Автолюбителей»

Выбран лучший кадр из «Автолюбителей»

Завершился наш фотоконкурс «Автолюбители».

Из 56 фото, которые участвовали в конкурсе, победило ретро-фото от tatiana0705.

Поздравляем с победой и дарим нашу фирменную кружку и футболку!

Приходите в редакцию за подарками!

Участвуйте в наших следующих конкурсах.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 14:12 +4

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Началось голосование за лучшие детские перлы
Началось голосование за лучшие детские перлы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.