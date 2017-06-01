Выбран лучший кадр из «Автолюбителей»

Завершился наш фотоконкурс «Автолюбители».

Из 56 фото, которые участвовали в конкурсе, победило ретро-фото от tatiana0705.

Поздравляем с победой и дарим нашу фирменную кружку и футболку!

Приходите в редакцию за подарками!

Участвуйте в наших следующих конкурсах.