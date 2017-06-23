Приглашаем на фотоконкурс велолюбителей

Начинаем приём работ на фотоконкурс «На велике».

Выкладывайте свои любимые фотографии с велосипедами, на которых вы уверенно мчитесь на «железном коне», только учитесь кататься, а может вообще впервые сели за руль.

Загружайте свои фото сюда.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!

Приём фотографий продлится с 23 июня по 25 июля.

Голосование продлится до 03 августа.