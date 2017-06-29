Поздравляем лучшего папу!

Завершился наш фотоконкурс «Лучший папа».

Победителем стала фотография motovezdexod.

Страшновато «летать», но папа обязательно поймает!

Поздравляем с победой и дарим нашу фирменную кружку и футболку!

Приходите в редакцию за подарками в любой будний день.

Участвуйте в наших следующих конкурсах!