Подводим итоги фотоконкурса «Свет и тень»

Завершился фотоконкурс «Свет и тень». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Pavel Trefilov. Пользователи отдали за него 23 голоса.

Pavel Trefilov получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 20 голосов получает фото от пользователя NEOPRен.

Третье место досталось снимкам от пользователей: Виктор Карнеев, norg и веточка. Портальцы отдали за них 17 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!