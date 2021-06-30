Подводим итоги фотоконкурса «Свет и тень»
Завершился фотоконкурс «Свет и тень». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Pavel Trefilov. Пользователи отдали за него 23 голоса.
Pavel Trefilov получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 20 голосов получает фото от пользователя NEOPRен.
Третье место досталось снимкам от пользователей: Виктор Карнеев, norg и веточка. Портальцы отдали за них 17 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!