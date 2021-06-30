Завершился фотоконкурс «Желтое настроение»
Завершился фотоконкурс «Желтое настроение». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Memento_mori. Пользователи отдали за него 23 голоса.
Memento_mori получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 21 голос получает фото от пользователя LediOven (свекровь,мама).
Третье место досталось снимку от пользователя: sementsova05. Портальцы отдали за него 20 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!