Завершился фотоконкурс «Желтое настроение». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Memento_mori. Пользователи отдали за него 23 голоса.

Memento_mori получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 21 голос получает фото от пользователя LediOven (свекровь,мама).

Третье место досталось снимку от пользователя: sementsova05. Портальцы отдали за него 20 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!