Завершился фотоконкурс «Танцы до упаду». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Sobo_lev. Пользователи отдали за него 12 голосов.

Sobo_lev получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 9 голосов получает фото от пользователя sementsova05.

Третье место досталось снимкам от пользователей: svmedv и Memento_mori. Портальцы отдали за них 8 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!