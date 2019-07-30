Победители пляжного фотоконкурса
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Все на пляж!».
Первое место получает снимок от Stejs. Портальцы отдали ему 39 голосов.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
38 голосов и второе место получило фото от пользователя l5801293.
На третьем месте снова кадр от пользователя Elle25. Портальцы отдали ему 30 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!