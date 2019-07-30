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Победители пляжного фотоконкурса

Победители пляжного фотоконкурса

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Все на пляж!».

Первое место получает снимок от Stejs. Портальцы отдали ему 39 голосов.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

38 голосов и второе место получило фото от пользователя l5801293.

 

На третьем месте снова кадр от пользователя Elle25. Портальцы отдали ему 30 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 16:45 +4

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Стартовал огненный фотоконкурс
Стартовал огненный фотоконкурс
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