Победители конкурса «Велосезон»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Велосезон».

Первое место получает снимок NatalyK2017. Портальцы отдали ему 31 голос.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место с небольшим отрывом получили кадры от Lexus650. Портальцы отдали им 30 и 29 голосов.

На третьем месте фото от пользователя Moro. Портальцы отдали ему 25 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!