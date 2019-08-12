Победители конкурса «Велосезон»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Велосезон».
Первое место получает снимок NatalyK2017. Портальцы отдали ему 31 голос.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место с небольшим отрывом получили кадры от Lexus650. Портальцы отдали им 30 и 29 голосов.
На третьем месте фото от пользователя Moro. Портальцы отдали ему 25 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!