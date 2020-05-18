В новом фотоконкурсе «Мемология вируса» собираем самые смешные мемы на тему коронавируса

Приблизительно каждого человека в мире достали новости про коронавирус. Так почему бы не начать про этот злосчастный вирус шутить? Поэтому мы запускаем новый фотоконкурс «Мемология вируса». Вам нужно прислать мем на тему коронавируса, самоизоляции, карантина и т.п.

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

1.Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.

2.Принимаются снимки только хорошего качества.

3.Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.

4.Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.

5.Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.

6.Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет. Подробности – здесь.

Приём фотографий продлится с 18 мая по 8 июня.

Голосование продлится до 18 июня.