Победители фотоконкурса «Летний ливень»

Завершился конкурс «Летний ливень».

Первое место получает кадр от пользователя knaztishini. За него отдали 24 голоса.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место занимает снимок от пользователя Moonlight. Снимок получил 19 голосов.

Третье место поделили пользователи svmedv и Mamarina. Эти снимки набрали по 14 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!