Победители фотоконкурса «Летний ливень»
Завершился конкурс «Летний ливень».
Первое место получает кадр от пользователя knaztishini. За него отдали 24 голоса.
Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.
Второе место занимает снимок от пользователя Moonlight. Снимок получил 19 голосов.
Третье место поделили пользователи svmedv и Mamarina. Эти снимки набрали по 14 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!