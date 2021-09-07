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Запускаем специальный фотоконкурс: «С днем рождения, любимый экзотариум!»

Запускаем специальный фотоконкурс: «С днем рождения, любимый экзотариум!»

Тульский экзотариум 30 сентября отмечает свой день рождения. Myslo запускает фотоконкурс по этому поводу. Те, кто хочет поздравить любимое место с праздником, делитесь фотографиями в конкурсе «С днем рождения, любимый экзотариум!». Они могут быть сделаны в старом или новом здании, рядом с ним, с любимой «Тещей», у «Слонов» — в общем, вашу фантазию мы ограничиваем только рамками локаций экзотариума.

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победители фотоконкурса получат призы:

  • За первое место - билеты на двоих две экспозиции (старую и новую), 
  • За второе место - билеты на двоих на новую экспозицию,
  • За третье место - билеты на двоих на старую экспозицию.

Прием фотографий продлится с 6 сентября по 20 сентября.
Голосование продлится до 24 сентября.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 09:00 +3
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