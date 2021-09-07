Запускаем специальный фотоконкурс: «С днем рождения, любимый экзотариум!»
Тульский экзотариум 30 сентября отмечает свой день рождения. Myslo запускает фотоконкурс по этому поводу. Те, кто хочет поздравить любимое место с праздником, делитесь фотографиями в конкурсе «С днем рождения, любимый экзотариум!». Они могут быть сделаны в старом или новом здании, рядом с ним, с любимой «Тещей», у «Слонов» — в общем, вашу фантазию мы ограничиваем только рамками локаций экзотариума.
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победители фотоконкурса получат призы:
- За первое место - билеты на двоих две экспозиции (старую и новую),
- За второе место - билеты на двоих на новую экспозицию,
- За третье место - билеты на двоих на старую экспозицию.
Прием фотографий продлится с 6 сентября по 20 сентября.
Голосование продлится до 24 сентября.