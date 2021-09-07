Запускаем специальный фотоконкурс: «С днем рождения, любимый экзотариум!»

Тульский экзотариум 30 сентября отмечает свой день рождения. Myslo запускает фотоконкурс по этому поводу. Те, кто хочет поздравить любимое место с праздником, делитесь фотографиями в конкурсе «С днем рождения, любимый экзотариум!». Они могут быть сделаны в старом или новом здании, рядом с ним, с любимой «Тещей», у «Слонов» — в общем, вашу фантазию мы ограничиваем только рамками локаций экзотариума.

Загружайте ваши фото сюда. Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин. Победители фотоконкурса получат призы: За первое место - билеты на двоих две экспозиции (старую и новую),

За второе место - билеты на двоих на новую экспозицию,

За третье место - билеты на двоих на старую экспозицию. Прием фотографий продлится с 6 сентября по 20 сентября.

Голосование продлится до 24 сентября.