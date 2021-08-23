Награждаем победителей фотоконкурса «Родительский день»

Завершился фотоконкурс «Родительский день». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от LediOven(мама, свекровь). Пользователи отдали за него 30 голосов.

LediOven(мама, свекровь) получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 28 голосов получает фото от пользователя ЛЕхАН.

Третье место досталось снимку от пользователя: веточка. Портальцы отдали за него 27 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!