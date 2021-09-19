Подводим итоги фотоконкурса «Детский день»

Завершился фотоконкурс «Детский день». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от AlinaU. Пользователи отдали за него 11 голосов.

AlinaU получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 10 голосов также получает фото от пользователя AlinaU.

Третье место досталось снимку от пользователя: ВЛАДИМИРОВНА. Портальцы отдали за него 9 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!