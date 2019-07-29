Итоги конкурса «Мисс бикини»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мисс бикини».
Первое место получает снимок от Марины. Портальцы отдали ему 65 голосов.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
54 голоса и второе место получило фото от пользователя black_cat.
На третьем месте снова кадр от пользователя Марины. Портальцы отдали ему 49 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!